Xinhua: глава парламента КНР посетит Россию и Казахстан 25−30 мая

ПЕКИН, 22 мая. /ТАСС/. Председатель Постоянного комитета (ПК) Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) Чжао Лэцзи посетит Россию и Казахстан 25−30 мая. Об этом сообщило агентство Xinhua.
«По приглашению председателя Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Ерлана Кошанова, председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина председатель ПК ВСНП Чжао Лэцзи с 25 по 30 мая совершит официальные дружественные визиты в Казахстан и Россию», — говорится в сообщении.
В рамках поездки в РФ глава китайского парламента примет участие в 11-м заседании двухсторонней межпарламентской комиссии по сотрудничеству.