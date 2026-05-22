Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: США потеряли 20% БПЛА в ходе операции против Ирана

В ходе военной операции против Ирана Вооруженные силы США лишились почти пятой части парка тяжелых разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Источник: Reuters

Как уточняется, с конца февраля иранскими силами было уничтожено более двадцати MQ-9 Reaper, что эквивалентно почти 20% довоенного арсенала Пентагона. Стоимость одного такого аппарата составляет до $30 млн. Беспилотники оснащены мощными датчиками и камерами, а также способны нести ракеты Hellfire и авиабомбы JDAM (Joint Direct Attack Munition), отмечает агентство.

По данным Bloomberg, с учетом дронов, получивших повреждения и впоследствии списанных, общее число потерянных MQ-9 Reaper может достигать 30 единиц. Совокупный размер ущерба, как указывается, может составить до $1 млрд.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше