В Совбезе заявили о полной несостоятельности Международного уголовного суда

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Политическая ангажированность и противоречия Римского статута Уставу ООН показывают полную несостоятельность Международного уголовного суда (МУС), заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
Тематика противодействия инструментам гибридного воздействия на суверенные страны будет обсуждаться на I Международном форуме по безопасности, предстоящем в конце мая в России. По линии Минюста России предусмотрены соответствующие круглые столы с участием иностранных и российских специалистов, рассказал Венедиктов.
«Юридические дефекты учредительного акта Международного уголовного суда — Римского статута, заключающиеся во внутренних противоречиях и противоречиях отдельных его положений Уставу ООН, его политическая ангажированность, избирательность его “правосудия” и противоправность практики выдачи им ордеров на арест, в том числе в отношении действующих глав суверенных государств, не являющихся участниками Римского статута, свидетельствуют о его полной несостоятельности», — подчеркнул Венедиктов.
Международный форум по безопасности под эгидой Совета безопасности РФ пройдет 26−29 мая 2026 года в Московской области. В рамках форума предусмотрено проведение XIV международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, разноплановых тематических заседаний (научных конференций, круглых столов, брифингов, презентаций), двусторонних и многосторонних встреч, выставочных экспозиций по конкретным направлениям деятельности профильных российских ведомств и организаций. На форум приглашено более 180 стран и международных организаций, большая часть уже подтвердила свое участие.