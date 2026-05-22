ВСУ вербуют вдов, мотивированных из мести за погибших на мужей

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Украины мобилизуют женщин, мотивированных на убийство российских военных из мести за погибших мужей, обещая им крупные вознаграждения, рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«ВСУ формируют подразделения, которые по своей сути напоминают “черных вдов” — женщин, мотивированных на убийство российских военнослужащих из мести за погибших мужей… Их специально нацеливают на убийство, обещают им крупные суммы денежного вознаграждения, и многие соглашаются», — сказал Иванников aif.ru.
Он также рассказал, что многие из «черных вдов» пытают российских военных, попавших в плен, что является тяжелым воинским преступлением и в дальнейшем будет расследоваться военно-следственными органами РФ.
«Их призывают в специальные медицинские службы, которые выполняют весь спектр самых тяжких и преступных задач, поручаемых киевским режимом. В том числе они оказывают помощь “черным трансплантологам”, участвуют в обнаружении останков боевиков ВСУ и передаче их для дальнейшей перепродажи на Запад», — добавил подполковник.
По словам Иванникова, российским Вооруженным силам сегодня приходится иметь дело не только с боевиками-мужчинами, но и с террористками, готовыми на любые, самые тяжкие преступления.
«Главное управление разведки Украины готовит из них не только боевиков, но и террористок-смертниц», — отметил он.