Командир Чупалов сообщил о сбросе ВСУшниками тел в колодцы

Командир штурмовой группы 35-й бригады группировки войск «Центр» Сергей Чупалов в беседе с ТАСС сообщил о случаях, которые, по его словам, происходили в селе Гришино под Красноармейском. По данным военного, украинские военнослужащие перед отходом сбрасывали тела погибших мирных жителей в колодцы.
Как уточнил Чупалов, подобные действия фиксировались на территории населенного пункта с развитым частным сектором, где находилось большое количество колодцев. Он отметил, что там также обнаруживались тела животных и погибших гражданских.
По словам военнослужащего, целью подобных действий было ухудшение состояния источников воды перед отступлением.
Ранее, в конце апреля, в Министерство обороны РФ сообщили об освобождении села Гришино в Донецкая Народная Республика.
Село Гришино расположено в районе Красноармейска, где, как следует из заявления российского военного, велись активные боевые действия, после которых населенный пункт оказался под контролем российских сил.
По словам Чупалова, основная часть эпизодов, связанных с колодцами, была выявлена уже после захода подразделений на территорию села, когда военные начали обследование частного сектора и источников водоснабжения.
