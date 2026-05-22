Минторг США определил пошлину палладий из России в 109,1%

ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Министерство торговли США определило ставку компенсационной пошлины на импорт необработанного палладия из России в размере 109,1%, теперь в течение 45 дней комиссии по торговле предстоит решить, есть ли основания для такой антидемпинговой меры, следует из уведомления, размещенного в федеральном реестре государственных документов США.
Единая ставка компенсационной пошлины в размере 109,1% предложена для всех российских поставщиков необработанного палладия. В решении ведомства отдельно выделены АО «Уральские инновационные технологии» и АО «Приокский завод цветных металлов», однако для них, как и для всех остальных экспортеров из РФ, согласно документу, пошлина также составит 109,1%.
В то же самое время точку в деле импорта палладия из России поставит Международная комиссия по торговле США (ITC). В течение 45 дней ведомство определит, наносит ли импорт российского палладия реальный материальный ущерб американской промышленности, уточняется в документе.
Если комиссия согласится с выводами минторга, то будет выпущен официальный приказ о введении пошлин, и таможня США начнет взимать денежные депозиты с американских компаний-импортеров российского палладия, следует из документа.
Данное решение минторга США подводит итоги разбирательства, отправной точкой для которого стало жалоба от 30 июля 2025 года, в которой утверждалось, что российский палладий якобы поставляется на рынок США по демпинговым ценам, существенно ниже справедливой стоимости, нанося тем самым ущерб американским производителям.
Ранее минторг в рамках этого разбирательства уже определил антидемпинговую пошлину в отношении импорта необработанного палладия из России в размере 132,83%.