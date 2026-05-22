«Известия»: спрос на курорты черноморского побережья среди россиян вырос до 95%

Спрос на курорты черноморского побережья России за год увеличился до 95%. Об этом газете «Известия» рассказали в пресс-службе сервиса бронирования «Островок».
По данным издания, наиболее серьёзный рост спроса произошёл в Анапе (на 95%), Геленджике (на 41%), Адлере (на 40%), а также в курортных посёлках Витязево (на 85%) и Кабардинке (на 63%).
Кроме того, рост популярности зафиксирован в Краснодаре, Сочи, Сириусе и других городах черноморского побережья.
По словам аналитиков, сильнее всего за год проживание подорожало в Анапе (на 17%), Кабардинке (на 13%) и Геленджике (на 9%).
Ранее глава Сочи Андрей Прошунин сообщил о подготовке курорта к летнему туристическому сезону.