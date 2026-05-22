ТАСС: заградотряды убили несколько групп ВСУ при попытке сдачи в плен

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Заградительные отряды ВСУ убили в Сумской области несколько боевых групп из состава 21-й отдельной мехбригады при попытке сдаться в плен. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В Сумской области несколько боевых групп ВСУ из состава 21-й отдельной механизированной бригады были убиты собственными заградительными отрядами при попытке сдаться в плен», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что противник для ведения заградительного огня начал использовать расчеты 50-й артиллерийской бригады 14-го армейского корпуса ВСУ.
Заградотряды ВСУ орудуют на всей линии соприкосновения, что неоднократно подтверждалось заявлениями украинских пленных и экспертов. Их задача — остановить бегство украинских военных с позиций. Преимущественно на позициях находятся принудительно мобилизованные украинские солдаты, они деморализованы и отказываются выполнять приказы вышестоящего командования. Кроме того, из-за заградотрядов с большим риском сопряжен и вывод с боевых позиций сдавшихся украинских военнослужащих.