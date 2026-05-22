Высокая награда зампреду правительства Донбасса

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Кремле Владимир Путин вручил Золотую Звезду Героя России зампреду правительства ДНР Илье Емельянову.
«Судьба Ильи неразрывно связана с борьбой за будущее нашей республики. Он ушел в ополчение в 2014 году, когда ему было всего 21. Прошел Пески, аэропорт, авдеевскую промку. Стал одним из командиров легендарной 114-й бригады, на счету которой самое большое количество освобожденных населенных пунктов», — отметил глава ДНР Денис Пушилин.
Об этом сообщил ТГ-канал Дениса Пушилина.
