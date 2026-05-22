Сергей Жуков назвал изощренные позиции в райдерах артистов понтами

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в интервью РИА Новости назвал понтами изощренные и дорогостоящие позиции в райдерах артистов, отметив, что в райдере должны быть прописаны вещи, без которых нельзя обойтись.
В этом году группа «Руки Вверх!» отмечает юбилей — 30 лет, а фронтмену коллектива Сергею Жукову 22 мая исполняется 50 лет.
«Давайте будем честны: накрыть такую поляну, расписать странный и дорогой звездный райдер — это понты. Молодые артисты, которые только-только зашли на эстраду, очень любят такие райдеры, им хочется в этом “повариться”, — сказал он, комментируя необычные позиции в райдерах артистов.
Жуков добавил, что вписывать в райдер изысканные блюда нет никакого смысла, так как зачастую артисты не едят перед концертом, с полным желудком невозможно выступать на сцене и тем более петь вживую.
«Если обратиться к логике, то райдер — это, конечно, технические вещи и самые элементарные бытовые предметы, без которых просто нельзя обойтись: салфетки, вода и прочее», — уточнил музыкант.
«Руки Вверх!» — группа, основанная в 1996 году Жуковым и Алексеем Потехиным. Коллектив стал одним из символов поп-культуры конца 1990-х — начала 2000-х годов, прославившись хитами «Крошка моя», «18 мне уже», «Чужие губы», «Он тебя целует», «Студент» и другими. Группа работает в жанрах поп, евродэнс и данс-поп.
После распада дуэта в 2006 году проект продолжил существование как сольный проект Жукова, который по сей день остается фронтменом. В списке наград коллектива золотые, платиновые и серебряные диски, награды за весомый вклад в российский шоубизнес.
