США израсходовали сотни THAAD при обороне Израиля, пишет WP

The Washington Post со ссылкой на закрытые оценки американского военного ведомства сообщает, что Соединённые Штаты израсходовали значительную часть арсенала перехватчиков системы THAAD в ходе защиты Израиля в период активной фазы военной операции против Ирана. По данным издания, речь идет о более чем 200 ракетах-перехватчиках, что, как отмечается в материале, приблизительно соответствует половине запасов Пентагона.