Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США израсходовали сотни THAAD при обороне Израиля, пишет WP

The Washington Post со ссылкой на закрытые оценки американского военного ведомства сообщает, что Соединённые Штаты израсходовали значительную часть арсенала перехватчиков системы THAAD в ходе защиты Израиля в период активной фазы военной операции против Ирана.

The Washington Post со ссылкой на закрытые оценки американского военного ведомства сообщает, что Соединённые Штаты израсходовали значительную часть арсенала перехватчиков системы THAAD в ходе защиты Израиля в период активной фазы военной операции против Ирана. По данным издания, речь идет о более чем 200 ракетах-перехватчиках, что, как отмечается в материале, приблизительно соответствует половине запасов Пентагона.

Согласно приведенной информации, американские силы применяли систему THAAD для отражения ракетных атак, направленных на Израиль. Параллельно с этим, как уточняет газета, использовались и другие средства ПРО: более 100 ракет SM-3 и SM-6 запускались с кораблей США, находившихся в восточной части Средиземного моря.

Израильская сторона, по данным публикации, также задействовала собственные системы противоракетной обороны — менее 100 перехватчиков Arrow и около 90 ракет комплекса David’s Sling.

Представитель американской администрации в комментарии изданию заявил, что США в ходе операций выпустили примерно на 120 перехватчиков больше и смогли перехватить вдвое больше иранских ракет. Другой чиновник исполнительной власти отметил, что Израиль, по его оценке, не способен самостоятельно вести полноценные боевые действия без поддержки союзников.

Отдельно в материале приводится мнение директора программы оборонных и внешнеполитических исследований Института Катона Джастина Логана, который связал происходящее с дискуссией вокруг внешнеполитического курса президента США Дональд Трамп и лозунга «Америка — прежде всего». По его словам, подобная практика вызывает вопросы о распределении оборонных ресурсов между союзниками.

Помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл, в свою очередь, заявил, что американская и израильская стороны «справедливо разделили оборонительное бремя» в ходе операции.

Система THAAD предназначена для перехвата баллистических ракет на конечных этапах траектории и используется как элемент многоуровневой противоракетной обороны, обеспечивая защиту объектов и союзных сил от ракет различного радиуса действия.

На фоне подобных оценок в экспертной среде обсуждается нагрузка на системы противоракетной обороны США при длительном интенсивном применении, поскольку такие комплексы требуют регулярного пополнения боекомплекта и поддержания высокой готовности при участии в операциях союзников.

Читайте также: Одна провинция готовит референдум об отделении от Канады.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше