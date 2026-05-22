В Ярославле возобновили прерванное из-за атаки БПЛА движение на выезде из города

В Ярославле возобновили прерванное из-за атаки украинских беспилотников движение на выезде из города.
Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
«В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено», — написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, ночью на подлёте к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена атака украинских дронов, пострадавших нет.
Ранее московские аэропорты Домодедово и Внуково возобновили работу после введения временных ограничений на полёты.
