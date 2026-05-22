Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ДР Конго протестующие сожгли центр лечения лихорадки Эбола

В городе Рвампаре на востоке ДР Конго местные жители сожгли центр, где проходили лечение пациенты с вирусом Эбола. Мобильный госпиталь подожгли родственники погибшего от Эболы, тело которого запретили им выдавать, сообщает Associated Press.

В городе Рвампаре на востоке ДР Конго местные жители сожгли центр, где проходили лечение пациенты с вирусом Эбола. Мобильный госпиталь подожгли родственники погибшего от Эболы, тело которого запретили им выдавать, сообщает Associated Press.

Провинция Итури, в которой произошел инцидент, стала эпицентром вспышки нового штамма Эболы. Тела умерших могут быть заразными. Установленные правила захоронения противоречат местным похоронным обрядам, из-за чего в регионе начались протестные акции. Кроме того, жители обеспокоены недостаточной эффективностью системы здравоохранения.

По последним данным властей ДР Конго, после начала вспышки Эболы погибли как минимум 160 человек. В двух провинциях выявлен 671 предполагаемый случай заражения вирусом. ООН также сообщала об одном погибшем и еще одном заразившемся в соседней Уганде.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше