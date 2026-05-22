В ДР Конго протестующие сожгли центр лечения лихорадки Эбола

По последним данным властей ДР Конго, после начала вспышки Эболы погибли как минимум 160 человек. В двух провинциях выявлен 671 предполагаемый случай заражения вирусом. ООН также сообщала об одном погибшем и еще одном заразившемся в соседней Уганде.