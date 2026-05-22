Мурадов назвал условие для интеграции Киева в Союзное государство

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Достижение целей специальной военной операции, в том числе денацификация Украины, в течение 10−15 лет могут создать предпосылки для интеграции ее территорий в состав Союзного государства России и Беларуси. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился профессор МГИМО, заместитель председателя Совета министров Республики Крым — постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.
«В перспективе мы должны вести дело к расширению Союзного государства. У нас формат отлажен с Белоруссией. К этому предстоит вести дело и с Украиной. Это необходимо и неизбежно, если мы хотим обеспечить долгосрочный мир. Мы обязаны быть вместе, поскольку являемся частями единой цивилизации. Получится ли с учетом военного конфликта? Я уверен, что получится. Во-первых, весь юг Украины — Одесса, Николаев, север Украины — Харьков, Сумы, Чернигов, да и сам Киев, “мать городов русских”, неотделимы от исторической России», — считает Мурадов.
Он добавил, что это будет не быстрый процесс, понадобится немало времени для изменения характера власти, после денацификации Украины. Это может произойти, когда радикально будет изменена система образования, когда общество усвоит объективную информацию, правдиво раскрывающую суть нашей истории. Тогда все изменится. По моим оценкам, которые основываются на опыте, который я знаю из международных практик, это возможно через смену поколения, не меньше, чем в течение 10−15 лет", — уверен собеседник агентства.