Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мурадов назвал условие для интеграции Киева в Союзное государство

Для этого необходимо добиться денацификации Украины, заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ.

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Достижение целей специальной военной операции, в том числе денацификация Украины, в течение 10−15 лет могут создать предпосылки для интеграции ее территорий в состав Союзного государства России и Беларуси. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился профессор МГИМО, заместитель председателя Совета министров Республики Крым — постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

«В перспективе мы должны вести дело к расширению Союзного государства. У нас формат отлажен с Белоруссией. К этому предстоит вести дело и с Украиной. Это необходимо и неизбежно, если мы хотим обеспечить долгосрочный мир. Мы обязаны быть вместе, поскольку являемся частями единой цивилизации. Получится ли с учетом военного конфликта? Я уверен, что получится. Во-первых, весь юг Украины — Одесса, Николаев, север Украины — Харьков, Сумы, Чернигов, да и сам Киев, “мать городов русских”, неотделимы от исторической России», — считает Мурадов.

Он добавил, что это будет не быстрый процесс, понадобится немало времени для изменения характера власти, после денацификации Украины. Это может произойти, когда радикально будет изменена система образования, когда общество усвоит объективную информацию, правдиво раскрывающую суть нашей истории. Тогда все изменится. По моим оценкам, которые основываются на опыте, который я знаю из международных практик, это возможно через смену поколения, не меньше, чем в течение 10−15 лет", — уверен собеседник агентства.

Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше