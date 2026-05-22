Австралия готовится принять новую группу "невест ИГ"* из Сирии

Австралийские женщины и дети покинули лагерь Аль-Родж в Сирии.

ДЖАКАРТА, 22 мая — РИА Новости. Группа австралийских женщин и детей, связанных с террористической группировкой "Исламское государство (ИГ)*, покинула лагерь Аль-Родж на северо-востоке Сирии и направляется в Австралию, сообщает телеканал ABC.

«Автобус с женщинами и детьми выехал из лагеря в четверг в сопровождении представителей сирийских властей. Предполагается, что группа сначала отправится в Дамаск, а затем продолжит путь в Австралию», — сообщил телеканал.

Ранее в мае в Австралию из Сирии вернулись четыре женщины и девять детей. После прибытия трое женщин были задержаны федеральной полицией. Двум из них предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с рабством, еще одной — в участии в террористической организации и поездке на территорию, объявленную зоной террористической деятельности.

Как отмечает ABC, после предыдущей репатриации в лагере оставались семь женщин и 14 детей с австралийским гражданством. По имеющимся данным, новая группа может включать в себя всех оставшихся австралийцев.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше