В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль

«В районе села Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа ночью дрон ВСУ атаковал автомобиль. Мужчину с проникающим ранением грудной клетки, множественными осколочными ранениями лица, рук и ног бригада скорой транспортировала в областную клиническую больницу», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба.