В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Дрон ВСУ ночью атаковал автомобиль в Белгородской области, тяжело ранен один человек, сообщает региональный оперштаб.
«В районе села Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа ночью дрон ВСУ атаковал автомобиль. Мужчину с проникающим ранением грудной клетки, множественными осколочными ранениями лица, рук и ног бригада скорой транспортировала в областную клиническую больницу», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба.
Там добавили, что, по оценке медиков, пострадавший в тяжелом состоянии, вся необходимая помощь оказывается.