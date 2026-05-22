Лукашенко заявил, что не реагирует на болтовню и угрозы Зеленского

МИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, не реагирует на высказывания Владимира Зеленского.
«Я никак не реагирую на ту болтовню, которая идет из Киева. В том числе и от Зеленского. Я на шантаж и запугивания научился реагировать. Когда я слышу из Киева от Зеленского соответствующие заявления, я начинаю думать, зачем он это делает? Ну зачем? Он что, хочет воевать с Белоруссией? Уверен, что нет», — приводит слова Лукашенко Telegram-канал «Пул первого».
Белорусский лидер отметил, что европейские «партнеры» подталкивают Зеленского к агрессивной риторике и шантажу в отношении Белоруссии, так как им не нравится налаживающийся диалог Минска с Вашингтоном.