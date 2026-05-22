В ДТП с участием микроавтобусов под Златоустом погиб человек, пятеро пострадали

В результате ДТП с участием двух микроавтобусов под Златоустом погиб один человек, пятеро пострадали, сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.
В ведомстве рассказали, что на трассе М-5 «Урал» произошло лобовое столкновение микроавтобуса Mercedes с «Газелью».
«В результате ДТП погиб один человек, травмированы пять человек, направлены на осмотр в ГБ города Златоуста, в сознании, состояние уточняется», — говорится в сообщении.
Ранее в Госавтоинспекции Хабаровского края заявили, что восемь человек пострадали в ДТП с вездеходом в Солнечном округе.
