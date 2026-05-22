Психолог ЦПК Шевченко: кандидат в космонавты должен обладать чувством юмора

Профессиональный психологический отбор космонавтов проводится с особой тщательностью. Его цель — изучение личности претендента, прогнозирование успешности его обучения, а также эффективности деятельности, заявила в беседе с RT ведущий психолог Центра подготовки космонавтов Жанна Шевченко.
Она подчеркнула, что на этапе психологического отбора отсев составляет 50%.
«Отметим, что на отбор к нам приходят претенденты с нормативной структурой личностных свойств и качеств, и отсеиваем мы людей лишь по несоответствию профессионально-важным качествам космонавта», — рассказала Шевченко.
Отмечается, что решение о психологической годности кандидата в космонавты принимается не только на основании результатов психологического тестирования.
"Психологи изучают анкеты претендентов, наблюдают за кандидатами на других этапах отбора — на физкультуре, медицине, на экзамене, который проводит профессиональная комиссия, — добавила специалист.
Рейтингование отобранных претендентов даёт возможность выбрать тех, кто показал наиболее высокие результаты, пояснила Шевченко.
«Чтобы пройти психологический отбор, кандидат в космонавты должен обладать следующими качествами: сформированная профессиональная мотивация, психологическая зрелость, достаточно высокая общая одарённость, хорошая работоспособность, склонность и способность к скрупулёзной монотонной деятельности, стрессоустойчивость», — заявила она.
Кроме того, по её словам, важны такие качества, как высокая надёжность операторской деятельности в обычных и усложнённых условиях подготовки к космическому полёту, высокая помехоустойчивость, оптимальные качества внимания, памяти, восприятия, мышления, коммуникабельность, высокая критичность к себе, умение ладить с людьми.
Ещё психолог упомянула способность к быстрому и качественному обучению, наличие чувства юмора и сильный, уравновешенный, подвижный тип высшей нервной деятельности.
Как объяснила Шевченко, часто психологи даже на первом собеседовании понимают, что человек не пройдёт психологический отбор, однако решение будет принято только по результатам комплексного тестирования для объективизации результатов.
