В Калужской области сбили три беспилотника

В Калужской области уничтожены три беспилотника, заявил губернатор региона Владислав Шапша.
«Сегодня ночью силами ПВО уничтожены три БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского и Малоярославецкого муниципальных округов», — написал он в Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Ранее в Тульской области уничтожили шесть беспилотников.
О сбитых дронах ночью сообщал также мэр Москвы Сергей Собянин.
