Рябков объяснил, что Россия понимает под «духом Анкориджа»

Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков в пятницу, 22 мая, заявил, что Кремль под «духом Анкориджа» подразумевает сложившуюся между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом атмосферу доверия.

— Мы подразумеваем атмосферу доверия, сложившуюся между президентами России и США, которая позволила в контексте прошлогоднего саммита на Аляске согласовать на уровне руководства двух стран базовые контуры урегулирования вокруг Украины, которым мы, со своей стороны, остаемся привержены, — сказал Рябков, передает «Ведомости».

Еще 9 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договоренности Москвы и Вашингтона на саммите в Анкоридже могут привести к завершению украинского конфликта. Он отметил, что РФ не намерена публично вдаваться в детали договоренностей и предпочитает вести переговоры в закрытом режиме.

18 мая Дмитрий Песков сообщил, что мирный процесс по Украине в настоящее время приостановлен, и Москва надеется на его возобновление. Таким образом он прокомментировал слова Трампа о том, что атаки на Киев могут усложнить мирные переговоры.

Сергей Рябков: биография российского дипломата
Сергей Рябков — один из самых опытных действующих российских дипломатов, чья карьера насчитывает более четырех десятилетий. На посту заместителя министра иностранных дел он зарекомендовал себя как принципиальный и бескомпромиссный переговорщик. Подробности его биографии, карьерного пути и личной жизни рассказываем в материале.
Читать дальше