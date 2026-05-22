Глава региона Юрий Слюсарь провел заседание координационного совещания по правопорядку в Ростовской области

По данным полиции, в этом году силовые ведомства провели 183 мероприятия, включая три масштабных рейда. В центре внимания — объекты строительства и торговли, сельскохозяйственные точки, пункты общественного питания, жилой сектор и логистические центры. Систематические нарушения миграционного законодательства зафиксированы в Азовском районе и Первомайском районе донской столицы.
В Азовском районе при проверках в селе Самарском и хуторе Рогожкино нашли иностранцев, которые незаконно работали и жили в стране.
Особое внимание — микрорайону Темерник в Первомайском районе Ростова-на-Дону. Правоохранители провели там 18 проверок, чтобы навести порядок в миграционной сфере на этой и прилегающих территориях. В СНТ «Садовод» выявлены объекты недвижимости, которые использовались для массовой прописки мигрантов. Установлено 12 случаев фиктивной постановки на миграционный учёт 202 иностранных граждан.
Кроме того, ведётся работа по предотвращению создания этнических и религиозных анклавов. Для этого закрывают рынки в микрорайоне, которые стали основой их формирования. Два рынка закрыты, по остальным готовят исковые документы.
Продолжается борьба с «резиновыми» квартирами. В двух квартирах собственники прописали 147 человек, которые там никогда не жили. По каждому случаю возбуждены уголовные дела, ведётся следствие.
На координационном совещании по правопорядку определили дополнительные меры против незаконных действий иностранцев и натурализованных граждан, а также шаги для их адаптации к жизни в России. Отдельно остановились на роли работодателей, общественных организаций, диаспор, а для молодёжи — школ и вузов. Поручения по итогам заседания касаются систематизации работы на местах и более тесного взаимодействия между местными администрациями и районными подразделениями МВД.
