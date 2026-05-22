Глава региона Юрий Слюсарь провел заседание координационного совещания по правопорядку в Ростовской области

На координационном совещании по правопорядку определили дополнительные меры против незаконных действий иностранцев и натурализованных граждан, а также шаги для их адаптации к жизни в России. Отдельно остановились на роли работодателей, общественных организаций, диаспор, а для молодёжи — школ и вузов. Поручения по итогам заседания касаются систематизации работы на местах и более тесного взаимодействия между местными администрациями и районными подразделениями МВД.