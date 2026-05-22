Литва оценила политические перемены в Казахстане

Конституционная реформа, инициированная президентом Касым-Жомартом Токаевым, продолжает вызывать дискуссии далеко за пределами страны.
Один из самых интересных взглядов прозвучал из Литвы — государства, которое само прошло через сложную трансформацию от постсоветской модели к европейской демократии.
Депутат Сейма Литовской Республики Альгирдас Сисас дал развёрнутую оценку изменениям в Конституции Казахстана. И его вывод звучит неожиданно прямо: Казахстан делает попытку уйти от «суперпрезидентской» модели власти.
«Изменения Конституции Республики Казахстан выглядят как осознанный переход от особенно сильной президентской системы управления к более структурированной и подотчётной системе — от “суперпрезидентской” модели к президентской республике с более сильной законодательной властью».
Но, как подчёркивает литовский парламентарий, сама реформа — ещё не гарантия перемен. Настоящий экзамен только начинается.
Реформа на бумаге и реформа в реальности.
Сегодня Казахстан находится в редкой для постсоветского пространства точке: государство официально перераспределяет часть полномочий от президента к парламенту и другим институтам. Для региона это уже само по себе выглядит необычно.
Однако Сисас предупреждает: ключевой вопрос не в том, что написано в Конституции, а в том, заработают ли новые механизмы в реальной политике.
«Настоящим испытанием станет то, сможет ли Парламент реально воспользоваться своими новыми полномочиями, станут ли политические партии действительно конкурентоспособными, а суды — реально независимыми».
По сути, речь идёт о главной проблеме большинства политических реформ в мире: можно переписать законы за несколько месяцев, но невозможно мгновенно изменить политическую культуру.
Именно поэтому литовский депутат отдельно акцентирует внимание на практике исполнения реформ, прозрачности выборов и способности институтов работать независимо друг от друга.
Почему Европу заинтересовал Казахстан.
Особое внимание в Европе вызвало то, что часть реформ Казахстана действительно напоминает европейскую модель государственного управления.
Среди изменений, которые особенно близки европейским конституционным практикам, Сисас выделяет:
усиление роли парламента; расширение контрольных механизмов; развитие пропорционального представительства; укрепление Конституционного суда; усиление гарантий прав человека.
Для Европы это важный сигнал. Особенно на фоне того, что многие страны постсоветского пространства, наоборот, продолжают концентрировать власть вокруг одной политической фигуры.
Но Казахстан, по мнению литовского депутата, всё же не стал классической парламентской демократией.
«Конституционную реформу Республики Казахстан можно назвать гибридной — изменения проводятся с опорой на европейские парламентские практики, однако при этом сохраняется чёткая президентская модель управления».
Именно слово «гибридная» сегодня всё чаще используют европейские эксперты, обсуждая казахстанскую политическую трансформацию.
Что в реформе Казахстана удивило Литву.
Литовский опыт здесь особенно интересен. После восстановления независимости в 1990 году Литва сама проходила через болезненный этап формирования независимых институтов, многопартийности и конституционного контроля.
Поэтому Сисас фактически сравнивает два пути — литовский и казахстанский.
Одним из важнейших элементов реформы он называет усиление парламентского контроля.
«Контрольные механизмы работают только тогда, когда они активно используются».
По его словам, введение механизма вотума недоверия и расширение полномочий парламента — серьёзный шаг вперёд. Но без сильных партий эти инструменты могут остаться формальностью.
Отдельно литовский депутат говорит о Конституционном суде — институте, который в самой Литве сыграл ключевую роль в стабилизации демократии.
«Усиление Конституционного суда Республики Казахстан может стать одной из наиболее значимых реформ, если будет обеспечено, что судьи независимы, а решения Конституционного суда исполняются».
Фактически это один из главных маркеров любой демократической системы: может ли суд принимать решения независимо от политической власти.
Права человека и выборы — главный тест для системы.
Ещё одна тема, на которой делает акцент Сисас, — права человека и избирательная система.
По его словам, формальное расширение прав важно, но реальное значение имеет только тогда, когда судебные решения действительно исполняются, а международные правовые стандарты становятся частью внутренней практики.
Отдельно он отмечает роль пропорционального представительства.
Литовский опыт показывает: чем выше политическая конкуренция, тем сложнее одной группе полностью монополизировать власть.
Именно поэтому изменения в избирательной системе Казахстана в Европе рассматривают как попытку создать более конкурентную политическую среду.
Почему эта реформа может стать исторической.
Самая сильная мысль в оценке литовского депутата звучит в финале.
«Конституционная реформа Республики Казахстан является не символической, а структурно значимой. Она ведёт Казахстан к большему институциональному балансу, ближе к европейским конституционным стандартам и потенциально — к более подотчётной системе управления».
Для Казахстана это, возможно, главный вопрос ближайших лет.
Сможет ли страна действительно перейти от системы, где всё завязано на одном центре власти, к модели, где работают институты?
Ответа пока нет. Но сам факт того, что этот процесс внимательно анализируют в европейских парламентах, уже показывает: реформы Казахстана перестали быть исключительно внутренней историей.