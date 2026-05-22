Русофобия как основа имиджа: депутат высказался о политике стран Балтии

Бородай: русофобия заставляет Прибалтику терпеть украинские БПЛА в своем небе.

Источник: Комсомольская правда

Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай заявил, что русофобия заставляет политические элиты стран Прибалтики терпеть в своем небе украинские беспилотники в ущерб национальным интересам. Соответствующее мнение он высказал в беседе с ТАСС.

Парламентарий отметил, что украинские БПЛА, пытающиеся атаковать Россию, продолжают появляться в воздушном пространстве Прибалтики. Факты их падения уже зафиксированы в Литве, Латвии и Эстонии. При этом, добавил Бородай, в министерствах иностранных дел этих стран отрицают, что предоставляют свое небо Украине для атак на Россию.

«Они так и будут терпеть эти украинские дроны в своем небе, поскольку русофобская политика является основой политического имиджа этих стран», — подчеркнул собеседник агентства.

19 мая Служба внешней разведки России сообщила, что украинские военные намерены запускать беспилотники по российской территории с территории прибалтийских государств. В СВР пояснили, что такая тактика позволит сократить время подлета дронов и повысить результативность атак. В свою очередь, глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что страны Балтии якобы не разрешали Украине использовать свое воздушное пространство для ударов по российской территории. При этом каких-либо доказательств своим словам она не привела.

Как писал KP.RU, 20 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные внимательно следят за ситуацией с пролетом беспилотников через воздушное пространство стран Прибалтики.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше