AP: в ДР Конго подожгли центр лечения Эболы

В городе Рвампаре в ДР Конго подожгли центр, где проходили лечение пациенты с вирусом Эбола, сообщает Associated Press.
По данным агентства, поджог совершила местная молодёжь, которой не разрешили забрать тело друга, умершего, предположительно, от Эболы.
Заместитель старшего комиссара Жан-Клод Мукенди заявил, что молодые люди не знали правил захоронения человека, заражённого вирусом Эбола.
«Его семья, друзья и другие молодые люди хотели забрать его тело домой, чтобы похоронить, несмотря на чёткие указания властей во время вспышки вируса Эбола. Все тела должны быть захоронены в соответствии с правилами», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения располагает данными о почти 600 предполагаемых случаях заражения вирусом Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде.