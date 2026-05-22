Новые совместные с Россией масштабные учения «Щит Союза» пройдут в Беларуси. Об этом заявил по видеосвязи президент России Владимир Путин, наблюдая с президентом Беларуси Александром Лукашенко за учениями. Подробности приводит ТАСС.
Владимир Путин обратил внимание на учения сил оперативного реагирования Организация Договора о коллективной безопасности «Взаимодействие-2026» на территории России. Также он назвал учения миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство — 2026» на белорусской территории.
Президент уточнил, что в следующем году Беларусь и Россия планируют провести оперативные учения вооруженных сил «Щит союза — 2027».
По словам Владимира Путина, системные и последовательные шаги нужны для укрепления обороноспособности двух стран, для надежной защиты граждан Беларуси и России от потенциальных угроз со всех направлений.
