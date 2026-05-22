Новые совместные с Россией масштабные учения «Щит Союза» пройдут в Беларуси

Россия и Беларуси планируют провести масштабные учения в 2027 году.

Источник: Комсомольская правда

Новые совместные с Россией масштабные учения «Щит Союза» пройдут в Беларуси. Об этом заявил по видеосвязи президент России Владимир Путин, наблюдая с президентом Беларуси Александром Лукашенко за учениями. Подробности приводит ТАСС.

Владимир Путин обратил внимание на учения сил оперативного реагирования Организация Договора о коллективной безопасности «Взаимодействие-2026» на территории России. Также он назвал учения миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство — 2026» на белорусской территории.

Президент уточнил, что в следующем году Беларусь и Россия планируют провести оперативные учения вооруженных сил «Щит союза — 2027».

По словам Владимира Путина, системные и последовательные шаги нужны для укрепления обороноспособности двух стран, для надежной защиты граждан Беларуси и России от потенциальных угроз со всех направлений.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сделал заявление после учений с ядерным оружием в Беларуси.

Тем временем Лукашенко заявил, какие два вопроса у него ежедневно на столе. Также глава государства сказал, о какой машине он мечтал, а теперь таких в Беларуси несколько.

