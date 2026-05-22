Силы ПВО за ночь уничтожили 217 украинских беспилотников над Россией

В Минобороны России заявили, что средства ПВО за ночь уничтожили 217 украинских беспилотников над регионами страны.
По данным ведомства, БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областями, а также над Московским регионом и Санкт-Петербургом.
Ранее сообщалось, что в Ярославле возобновили прерванное из-за атаки украинских беспилотников движение на выезде из города в сторону Москвы.
Кроме того, в Калужской области сбили три дрона.
