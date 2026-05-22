Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силовики в Армении пришли с обысками в офис оппозиционера Теваняна

Ранее ему представили обвинение в госизмене.

ЕРЕВАН, 22 мая. /ТАСС/. Армянские силовики с обысками пришли в офис оппозиционного деятеля, кандидата в депутаты от партии «Процветающая Армения» Андраника Теваняна, которому ранее было предъявлено обвинение в госизмене.

Согласно видеозаписи, опубликованной порталом 24news, сотрудники Службы национальной безопасности Армении в масках вместе со следователями в 07:00 по местному времени (06:00 по мск) вошли в офис Теваняна для проведения обысков.

Следственный комитет Армении 21 мая сообщил о возбуждении уголовного дела, в рамках которого Теваняну инкриминируются государственная измена и шпионаж.