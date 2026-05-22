Силовики в Армении пришли с обысками в офис оппозиционера Теваняна

ЕРЕВАН, 22 мая. /ТАСС/. Армянские силовики с обысками пришли в офис оппозиционного деятеля, кандидата в депутаты от партии «Процветающая Армения» Андраника Теваняна, которому ранее было предъявлено обвинение в госизмене.
Согласно видеозаписи, опубликованной порталом 24news, сотрудники Службы национальной безопасности Армении в масках вместе со следователями в 07:00 по местному времени (06:00 по мск) вошли в офис Теваняна для проведения обысков.
Следственный комитет Армении 21 мая сообщил о возбуждении уголовного дела, в рамках которого Теваняну инкриминируются государственная измена и шпионаж.