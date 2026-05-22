В Армении силовики пришли с обысками в офис оппозиционера Теваняна

Силовики пришли с обысками в офис кандидата в депутаты от партии «Процветающая Армения» Андраника Теваняна.
Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на его соратницу Арегназ Манукян.
На кадрах, которые она выложила в соцсетях, силовики требуют выключить камеру. В ответ Манукян требует показать ордер на обыски, на что они продолжают настаивать на прекращении съёмки.
Ранее сообщалось, что переселенца из Карабаха Артура Осипяна, который во время предвыборной агитации в Ереване вступил в перепалку с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, задержали.