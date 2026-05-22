Фракция «Единой России» в Госдуме по итогам выборов может обновиться на 25%

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев рассказал о предстоящей избирательной кампании журналистам.
Окончательная конфигурация списка будет определяться до первого этапа Съезда партии, предварительно запланированного на 27 июня, сообщил Владимир Якушев, отвечая на вопрос ТАСС.
На выборах в Госдуму в 2021 году список «Единой России» был разделён на 57 территориальных групп, 49 из которых возглавили губернаторы. В этом году рассматривается вариант включения в список от 50 до 55 глав регионов. Как и в 2021 году, они, как ожидается, возглавят региональные группы.
На первом этапе Съезда «Единая Россия» примет идеологический документ о будущем России. В нём будут отражены базовые взгляды партии на развитие страны, а также её место в изменившейся международной и геополитической реальности. По словам секретаря Генсовета партии, над документом работает экспертная группа под руководством Председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Он подчеркнул, что документ не будет ограничен конкретным горизонтом планирования.
«Там будут отражены наши взгляды на жизнь, как мы представляем, как должна выглядеть в будущем Россия», — уточнил секретарь Генсовета «Единой России».
На втором этапе Съезда, который планируется провести в августе, партия примет уже предвыборную программу. Она будет посвящена выборам в Госдуму и задачам «Единой России» на предстоящие пять лет.
«Это уже будет тот документ, который регламентирован законом. Когда мы идём на выборы, мы должны нашим избирателям представить программу. В этой программе будет представлено, сколько мы планируем на развитие того или иного направления потратить денег, сколько в течение пяти лет собираемся построить дорог, купить школьных автобусов, построить ФАПов, поликлиник и так далее», — рассказал секретарь Генсовета «Единой России».
Отдельно он сообщил, что фракция «Единой России» в Госдуме по итогам выборов может обновиться минимум на 25%, поскольку на предварительное голосование партии зарегистрировались 239 из 316 действующих депутатов.
«Из действующих депутатов Госдумы на предварительное голосование зарегистрировались 239 человек. Из 316 депутатов нашей фракции это 75%. То есть, если мы говорим про обновление, то как минимум 25% — это уже обновление. И, конечно, мы понимаем, что не все действующие депутаты, которые идут на предварительное голосование, в итоге пройдут», — заявил Владимир Якушев.
По его словам, на уровне выборов в Госдуму подано 5,2 тысяч заявлений на участие в предварительном голосовании, конкурс составляет 11,6 человека на место. Среди заявившихся — 630 участников СВО. Самая высокая конкуренция, подчеркнул он, сложилась именно на выборах в Госдуму.
Владимир Якушев отметил, что действующие депутаты, участвующие в предварительном голосовании, не имеют автоматических гарантий прохождения. Всем участникам изначально было заявлено, что предварительное голосование являются конкурентной процедурой.
«Внутрипартийное голосование — пожалуйста, доказывай, что ты сегодня сильнее. То, что ты два или три созыва был депутатом Госдумы, никаких бонусов не даёт. У нас бонусы получают только участники специальной военной операции. Все выходят на конкурентную процедуру. Конкурс огромный — 11 человек на место. Доказывай, что ты сильнее, люди должны за тебя проголосовать», — сказал он.
Секретарь Генсовета подчеркнул, что именно для такой конкуренции предварительное голосование и создавалось.
«Это нормально и правильно. А если это фикция и формальная процедура, тогда зачем она нужна? Проще от неё отказаться и делать так же, как другие партии: политический совет собрался, списки утвердил — и поехали. Но у нас нормальная конкурентная ситуация», — пояснил Владимир Якушев.
Он также не исключил, что на Съезде партии могут быть приняты дополнительные решения о выдвижении отдельных кандидатов, если это будет электорально выгодно для «Единой России».