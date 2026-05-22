JW: уничтожение БПЛА ВСУ над Эстонией было предупреждением Киеву

Уничтожение украинского беспилотника Вооружёнными силами НАТО над территорией Эстонии было предупреждением Киеву, пишет Junge Welt.
«Инцидент над Эстонией можно рассматривать как предупреждение западного военного альянса Киеву о недопустимости использования воздушного пространства НАТО для атак на Россию», — говорится в материале.
В статье также отмечается, что инцидент подтверждает прежние сообщения России об использовании ВСУ гражданских судов в Балтийском море для атак на Санкт-Петербург и окрестностей.
19 мая Эстония впервые сбила, предположительно, украинский беспилотник над своей территорией.
Министр обороны республики Ханно Певкур заявил, что Таллин не давал разрешения Киеву использовать своё воздушное пространство для беспилотников.
Глава Минобороны Украины Михаил Фёдоров извинился перед Эстонией за дрон ВСУ, который вторгся в воздушное пространство республики.
Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что сбитый над Эстонией БПЛА был украинским.