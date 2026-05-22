Избран председатель омского отделения «ОПОРЫ РОССИИ»

По состоянию на пятницу, 22 мая 2026 года, раскрыты итоги выборной процедуры на пост председателя Омского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Озвучено, что председателем структуры останется предприниматель Александр Дерябин. Напомним, он утвержден председателем регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» в конце 2020 года.
Отметим, согласно ЕГРЮЛ, Дерябин с 2007 года является индивидуальным предпринимателем в сфере аренды интеллектуальной собственности, выступает руководителем 7 юридических лиц и соучредителем 8, включая ООО «Логос».
Напомним, Омское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «ОПОРА РОССИИ» основано в декабре 2008 года. Число действующих резидентов составляет без малого 400. В структуре организации выделяется свыше 30 отраслевых комитетов и бизнес-клубов. Среди приоритетных направлений работы — защита малого бизнеса от необоснованных или противоправных действий, обучение предпринимателей, поиск партнеров и клиентов, установление диалога с представителями органов власти, масштабирование бизнеса и некоторые другие.