Госдеп США одобрил возможную продажу Украине оборудования для ЗРК Hawk

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Украине оборудования для обеспечения функционирования ракетной системы Hawk на сумму около $108,1 млн, говорится на сайте ведомства.
В сообщении отмечается, что Киев запросил поставку самоходных мачтовых установок, проведение капремонта и техобслуживания, поставку запчастей, расходных материалов и комплектующих, услуги по инженерно-технической и логистической поддержке со стороны США и подрядчиков, а также иные сопутствующие элементы поддержки для ракетных комплексов FrankenSAM Hawk.
«Предлагаемая сделка будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США, повышая уровень безопасности страны-партнера, которая играет важную роль в обеспечении политической и экономической стабильности в Европе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сделка повысит обороноспособность Украины. В Госдепе указали, что Киев без труда сможет включить данное оборудование и услуги в состав своих вооруженных сил.
Кремль неоднократно подчеркивал, что Россия осуждает любую военную помощь Киеву и полагает, что это лишь затягивает конфликт, но не может решить его исхода.
Основным подрядчиком оборудования выступит компания Sierra Nevada Corporation, расположенная в Энглвуде, штат Колорадо.
В начале мая Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Украине комплектов Joint Direct Attack Munition (JDAM) с увеличенным радиусом действия на общую сумму $373,6 млн.
Месяцем ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что запасы ракет ПВО у Киева могут закончиться в любую неделю. Он отметил, что в настоящее время ракеты ПВО для Украины важнее самих систем противовоздушной обороны.
Примерно в то же время Зеленский заявил о критическом дефиците ракет для Patriot. «У нас сейчас такой дефицит, хуже уже не может быть», — говорил он.
В марте Reuters писал, что Украина может столкнуться с критической нехваткой американских ракет из-за войны в Иране. Два неназванных европейских дипломата заявили, что, если операция на Ближнем Востоке затянется, это может усложнить поставки Киеву.
