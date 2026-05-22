Глава Раменского объяснил срабатывание системы оповещения взломом

Хакеры атаковали систему оповещения подмосковного Раменского, в связи с чем по всей территории сработали сигналы, сообщил глава муниципального округа Эдуард Малышев в «Максе».
По его словам, обстановка в округе стабильная и никакой угрозы для местных жителей нет. Вся инфраструктура и службы жизнеобеспечения работают в обычном режиме. «Прошу вас сохранять спокойствие — ситуация находится под контролем», — призвал он.
Малышев указал, что для получения достоверной информации, ориентироваться необходимо только на официальные источники. Помимо этого он призвал воздержаться от распространения недостоверных сведений.
«Службы экстренного реагирования оперативно реагируют на ситуацию: специалисты уже занимаются устранением последствий инцидента и принимают необходимые меры для усиления защиты системы оповещения», — заключил глава МО.
За минувшую ночь силы ПВО Минобороны сбили четыре беспилотника, летевших на Москву, сообщал мэр столицы Сергей Собянин. Всего за ночь над Россией сбито 217 дронов, отчиталось Минобороны.
