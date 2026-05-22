Лукашенко возглавил рейтинг доверия россиян к главам СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко занимает первое место по уровню доверия у жителей России среди всех лидеров стран СНГ. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте центра.
В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Он проводился в апреле 2026 года.
О доверии к лидеру Белоруссии высказались 75% респондентов. По данным ВЦИОМ, это единственная страна на постсоветском пространстве, где доверие россиян к ее президенту растет на всем протяжении наблюдений: в 2016 году рейтинг Лукашенко среди россиян составлял 65%.
Второе место в рейтинге занял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (25%). Его предшественник, Нурсултан Назарбаев, в 2016 году вызывал доверие у 54% респондентов. Следующим в списке идет глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев с 8%.
Премьер Армении Никол Пашинян набрал 7%. Доверие к главе Азербайджана Ильхаму Алиеву, в свою очередь, с 2018 года снизилось с 14% до 5%. Рейтинг также снизился у президента Молдавии Майи Санду (4%): по сравнению с предыдущим лидером страны Игорем Додоном (8%) (2017 год).
«Киргизия, Таджикистан, Грузия, Туркмения: доверие лидерам этих стран за последние десять лет находится примерно на одном уровне — 4−5% (динамика с 2016 года — от 0 до 2 п.п.). Лидеры этих стран в восприятии россиян остаются на периферии внимания, не формируя ни позитивной, ни негативной повестки», — сообщает ВЦИОМ.
