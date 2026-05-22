Reuters узнал о сокращении разногласий между Ираном и США

Тегеран пока не достиг соглашения с Вашингтоном, однако разногласия между сторонами сократились, сообщил Reuters высокопоставленный иранский чиновник.
По его словам, обогащение урана в Иране и контроль Тегерана над Ормузским проливом остаются одними из камней преткновения в переговорах с США.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о позитивных сигналах близости сделки Вашингтона и Тегерана. Однако, по его словам, любое соглашение будет «невозможным», если Тегеран будет взимать плату за проход через Ормузский пролив. Рубио назвал эту мерой незаконной и неприемлемой.
Между странами с апреля действует перемирие В начале мая Трамп заявил о возможной скорой сделке с Ираном. Однако это не помешало сторонам менее чем через сутки обменяться ударами: США атаковали иранский порт Кешм и город Бендер-Аббас, Иран же сообщил об ответных ударах по американским эсминцам в Ормузском проливе.
Вашингтон планировал снова ударить по Ирану 19 мая, однако передумал по просьбе лидеров-союзников США в регионе. «Сейчас идут серьезные переговоры и, по их мнению как великих лидеров и союзников, будет заключена сделка», — написал Трамп в Truth Social.
18 мая Anxios со ссылкой на американский чиновников написало, что Иран передал обновленное предложение по соглашению с США. В нем Тегеран вновь подтвердил намерение не создавать ядерное оружие, однако не предоставил конкретных гарантий по прекращению обогащения урана или передаче его накопленных запасов.
В Белом доме отметили, что предложение не содержит существенных изменений и не приближает стороны к сделке.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».