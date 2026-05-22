WP узнала, что США потратили 50% перехватчиков THAAD на оборону Израиля

По данным неназванных чиновников, Вашингтон потратил на Израиль больше средств защиты, чем сам Тель-Авив. В общей сложности США запустили более 200 перехватчиков THAAD, а также более 100 перехватчиков Standard Missile-3 и Standard Missile-6 с военно-морских судов в восточном Средиземноморье. Израиль, в свою очередь, запустил менее 100 перехватчиков Arrow и около 90 перехватчиков David’s Sling.
«Цифры поражают. Соединенные Штаты взяли на себя большую часть задач противоракетной обороны, в то время как Израиль экономил свои собственные склады боеприпасов. Даже если исходить из соображений оперативной целесообразности, у США осталось около 200 перехватчиков THAAD и производственная линия, которая не справляется со спросом», — заявила старший научный сотрудник Центра Стимсона Келли Гриеко.
WP отмечает, что нехватка американских перехватчиков встревожила союзников США в Азии, особенно Японию и Южную Корею, которые полагаются на США как на сдерживающий фактор потенциальных угроз со стороны Северной Кореи и Китая.
Официальные лица США и Израиля регулярно говорят о тесном сотрудничестве и указывают на мощь многоуровневой системы ПВО Израиля, однако оценки Минобороны говорят о более однобокой динамике.
«В общей сложности США выпустили примерно на 120 перехватчиков больше и перехватили вдвое больше иранских ракет», — сообщил представитель администрации США.
Газета пишет, что при возобновлении боевых действий на Ближнем Востоке, США, вероятно, задействуют еще большую долю перехватчиков из-за решения Израиля вывести из эксплуатации часть своих ЗРК для техобслуживания. «Дисбаланс, вероятно, усугубится, если боевые действия возобновятся», — сказал неназванный чиновник.
Помощника военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл заявил, что стороны «в равной степени несли оборонительную нагрузку».
Американские чиновники рассказали WP, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сыграл ключевую роль в убеждении Трампа начать войну, пообещав организовать наступление, которое «лишит Иран возможности разрабатывать ядерное оружие».
Несмотря на заявления Трампа о том, что иранский арсенал «в основном уничтожен», по данным разведки США, Тегеран сохранил около 70% довоенных запасов ракет. В то же время, по словам американских чиновников, израильские военные уже «измотаны» операциями в Йемене и Ливане.
«Армия обороны Израиля была измотана боями в Газе и Ливане, и у меня возникает вопрос, не недооценили ли израильские командиры свою способность поддерживать оперативный темп», — заявила Гриеко.
Официальные лица отмечают, что стороны заранее договорились о системе противоракетной обороны, которая фактически гарантировала, что основная часть ракет будет уничтожаться высокотехнологичными перехватчиками, такими как THAAD и корабельными ракетами.
Директор по исследованиям в области обороны и внешней политики в либертарианском Институте Като Джастин Логан заявил, что данная динамика противоречит лозунгу Трампа «Америка прежде всего».
«С тех пор как Трамп снова вступил в должность, позиция Израиля стала понятной: приоритеты на первом месте, ресурсы на последнем. Непонятно, почему Трамп пытался сделать так, чтобы Америка была превыше всего» — сказал он.
11 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что выступает за постепенный отказ от военной помощи США в течение ближайших десяти лет.
The New York Times со ссылкой на источники среди должностных лиц в странах Ближнего Востока сообщила 16 мая, что США и Израиль ведут усиленную подготовку к новым ударам по Ирану. В план, по данным издания, входят более агрессивные бомбардировки военных объектов и инфраструктуры Ирана. Его разработали на случай, если Трамп решит выйти из тупика в переговорах с Ираном посредством новой волны атак.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».