WP узнала, что США потратили 50% перехватчиков THAAD на оборону Израиля

По данным неназванных чиновников, Вашингтон потратил на Израиль больше средств защиты, чем сам Тель-Авив. В общей сложности США запустили более 200 перехватчиков THAAD, а также более 100 перехватчиков Standard Missile-3 и Standard Missile-6 с военно-морских судов в восточном Средиземноморье. Израиль, в свою очередь, запустил менее 100 перехватчиков Arrow и около 90 перехватчиков David’s Sling.