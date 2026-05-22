Пашинян исключил участие Армении в антироссийских действиях

«Армения никогда не была и не будет вовлечена в антироссийские действия. С Россией мы не будем спорить или враждовать. Потому что это несерьезно. Россия — сверхдержава, к которой надо относиться с уважением», — приводит слова Пашиняна «Интерфакс».
Он также отметил, что к интересам РФ необходимо также относиться с уважением. По словам премьера, и в России, и в Армении «есть много людей, которые желают кризиса в наших отношениях».
Отдельно Пашинян высказался о визите президента Украины Владимира Зеленского в Армению. Политик задался вопросом, почему украинский лидер не должен был приезжать. Он заявил, что в период конфликта Армении с Азербайджаном президент Азербайджана посещал Россию, а президент России — Азербайджан, и при этом Ереван не выражал недовольства.
«Я еще в 2022 году говорил, что в вопросе Украины Армения — не союзник России», — добавил армянский премьер.