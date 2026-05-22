Пашинян исключил участие Армении в антироссийских действиях

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна никогда не станет участницей антироссийских инициатив и не пойдет на конфликт с Москвой. Об этом он рассказал на брифинге для журналистов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: LAURENT GILLIERON/EPA/TASS

«Армения никогда не была и не будет вовлечена в антироссийские действия. С Россией мы не будем спорить или враждовать. Потому что это несерьезно. Россия — сверхдержава, к которой надо относиться с уважением», — приводит слова Пашиняна «Интерфакс».

Он также отметил, что к интересам РФ необходимо также относиться с уважением. По словам премьера, и в России, и в Армении «есть много людей, которые желают кризиса в наших отношениях».

Отдельно Пашинян высказался о визите президента Украины Владимира Зеленского в Армению. Политик задался вопросом, почему украинский лидер не должен был приезжать. Он заявил, что в период конфликта Армении с Азербайджаном президент Азербайджана посещал Россию, а президент России — Азербайджан, и при этом Ереван не выражал недовольства.

«Я еще в 2022 году говорил, что в вопросе Украины Армения — не союзник России», — добавил армянский премьер.

Ранее глава МИД республики Арарат Мирзоян заявил, что Армения не собирается покидать Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Министр подчеркнул, что вопрос об исключении страны из этого объединения не может решаться в одностороннем порядке. Такую позицию он озвучил в ходе общения с журналистами.

