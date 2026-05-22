«Здесь ничего личного»: Володин рассказал о совершенствовании миграционной политики в РФ

Володин сообщил о совершенствовании миграционной политики в РФ.

Источник: Комсомольская правда

В России расширяется миграционное законодательство. Новые меры направлены на усиление контроля за законностью пребывания иностранных граждан, их трудовой деятельностью и источниками доходов. Об этом рассказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

По его словам, прибывающие в Россию мигранты обязаны строго соблюдать российское законодательство, владеть государственным языком, уважительно относиться к национальным традициям и культурному наследию страны. Володин сообщил, что была сформирована правовая основа в рамках миграционной политики.

«Принято 22 закона, из них 18 законопроектов внесены депутатами. У нас создана рабочая группа, мы постоянно мониторим все вопросы, связанные с реализацией ключевых положений миграционной политики», — сказал он в интервью ИС «Вести».

Володин подчеркнул, что требования к иностранным гражданам являются едиными и обязательными для всех.

«Здесь ничего личного. Это те стандарты, которые мы сейчас определили и видим, насколько они поддерживаются гражданами», — добавил он.

Напомним, 13 мая Госдума одобрила законопроект о выдворении иностранцев за участие в несанкционированных митингах, дискредитацию Вооруженных сил РФ, хулиганство, призывы к санкциям против России и действия, нарушающие её территориальную целостность.

