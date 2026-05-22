Республиканцы отозвали резолюцию о прекращении операции в Иране

Республиканцы в палате представителей конгресса США отозвали резолюцию об ограничении военных полномочий президента США Дональда Трампа в отношении Ирана из-за недостатка голосов, передает The New York Times.
В случае принятия документ обяжет Трампа либо немедленно прекратить военные операции против Ирана, либо получить официальное одобрение конгресса.
Газета отмечает, что данное решение серьезно ударило по партии и показало раскол внутри нее по вопросу об иранском конфликте в момент, когда республиканцы начали оказывать сопротивление президенту и его политике.
В материале также говорится, что это стало очередным «унизительным» поражением спикера палаты представителей Майка Джонсона, который старался не допустить принятия мер по оспариванию или ограничению войны.
Решение отложить голосование по резолюции о военных полномочиях приняли после того, как республиканцы потеряли контроль над палатой представителей после другого голосования, в ходе которого несколько членов партии покинули зал, а еще несколько вообще не пришли на него.
На прошлой неделе аналогичная резолюция с минимальным перевесом голосов была отклонена в палате представителей, отмечает газета. Это был четвертый раз, когда демократы пытались оспорить право Трампа вести войну без одобрения конгресса с начала конфликта.
Рассмотрение вопроса было перенесено на начало июня, когда конгресс вернется к работе после каникул, приуроченных ко Дню поминовения.
20 мая сенат США сделал первый шаг к ограничению военных полномочий президента страны, проголосовав за дальнейшее продвижение резолюции, обязывающей его либо прекратить военные действия против Ирана, либо получить отдельное разрешение конгресса на применение силы. За принятие проголосовали 50, против — 47 сенаторов.
