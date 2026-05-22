В Финляндии у российских границ начались военные учения Karelian Sword

Финлядния стала членом НАТО весной 2023 года, она подала заявку на вступление в середине мая 2022 года совместно с Швецией. Россия настаивает на нерасширении НАТО на Восток. У Москвы никогда не было никаких проблем в отношениях ни с Финляндией, ни со Швецией, но, присоединившись к НАТО, обе страны потеряли свой нейтральный статус, говорил президент Владимир Путин.