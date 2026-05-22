В Финляндии у российских границ начались военные учения Karelian Sword

В Финляндии начались сухопутные учения Karelian Sword 26, в них также принимают участие военные из Великобритании и США, передает Ita Savo.
Учения проходят в области Кюменлааксо, Южной Карелии и Южном Саво, они продлятся до 29 мая.
Karelian Sword 26 — часть весенней подготовки сухопутных войск. Всего, по данным минобороны Финляндии, в маневрах примут участие около 10 тыс. финских военнослужащих, большинство из них — призывники.
В маневрах задействовано около 1,5 тыс. единиц техники, включая тяжелую транспортную технику и бронетехнику.
«Учения “Карельский меч 26” будут направлены на отработку высокоэффективных навыков военнослужащих всех родов войск Южной Финляндии», — говорится в сообщении ведомства.
Финлядния стала членом НАТО весной 2023 года, она подала заявку на вступление в середине мая 2022 года совместно с Швецией. Россия настаивает на нерасширении НАТО на Восток. У Москвы никогда не было никаких проблем в отношениях ни с Финляндией, ни со Швецией, но, присоединившись к НАТО, обе страны потеряли свой нейтральный статус, говорил президент Владимир Путин.
