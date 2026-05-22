Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Основательница «SOS Донбасс» обжалует отказ суда Франции в ее УДО

Суд во Франции рассмотрит апелляцию основательницы ассоциации «SOS Донбасс» Анны Новиковой, задержанной по обвинению в шпионаже, на отказ в ее условно-досрочном освобождении.

Источник: РБК

Суд во Франции рассмотрит апелляцию основательницы ассоциации «SOS Донбасс» Анны Новиковой, задержанной по обвинению в шпионаже, на отказ в ее условно-досрочном освобождении. Об этом РБК сообщил адвокат россиянки Филипп де Велль.

По его словам, Новикова подала апелляцию в тюремной администрации. На получение аудиенции в суде уйдет около 10 дней.

В конце апреля российский посол во Франции Алексей Мешков сообщил, что дипломатам удалось получить разрешение на повторное посещение Новиковой в тюрьме. Российская сторона также пытается добиться изменения решения французских властей относительно условий ее содержания.

Новикову и еще нескольких членов «SOS Донбасс», которая занимается «информированием людей о ситуации на Донбассе» и гуманитарной деятельностью в помощь жителей региона, задержали в марте 2025 года. Их обвиняют в сговоре с иностранным государством, сборе информации и заговоре с целью совершения преступления.

Помимо гуманитарной деятельности, Новикова сотрудничала с «РИА Новости» в качестве внештатного корреспондента.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».