Трамп отменил указ об ИИ после звонков от Маска и Цукерберга

Президент США Дональд Трамп отменил указ о введении новой системы проверки ИИ после беседы с председателем совета консультантов президента США по науке и технологиям Дэвидом Саксом, гендиректором SpaceX Илоном Маском и основателем Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марком Цукербергом, пишет The Washington Post со ссылкой на три источника.
Эксперты отрасли предупредили главу государства, что новая система может затормозить развитие технологии, лежащей в основе американской экономики. Несмотря на то, что Белый дом уже разослал приглашение руководителям ведущих IT-компаний на церемонию подписания, Трамп не стал подписывать указ.
За несколько часов до проведения церемонии, Трамп в беседе с журналистами в Овальном кабинете заявил об отмене подписания, поскольку ему «не понравился» проект указа.
«Я действительно думал, что это может стать препятствием. И я хочу убедиться, что этого не произойдет», — заявил Трамп, отметив преимущества ИИ для экономики США.
Вопрос о регулировании искусственного интеллекта, разделил союзников Трампа и его администрацию, особенно с учетом, что новое поколение моделей показали способность выявлять уязвимости в компьютерном коде и использовать их, отмечает WP.
Маск, Сакс и крупные компании, занимающиеся ИИ-разработкой являются ключевыми политическими спонсорами, способные сыграть центральную роль в будущих сборах Республиканской партии, однако избиратели все больше опасаются, что ИИ сократит рабочие места и повысит стоимость электроэнергии.
В ходе длительных обсуждений, Вашингтон пришел к проекту исполнительного указа, который уравновешивает опасения по поводу безопасности с потребностями отрасли. Указ предусматривал создание системы, в рамках которой компании предоставляли бы правительству дополнительную информацию о нововведениях за 90 дней до выпуска для тестирования моделей на наличие опасностей, выявлении уязвимостей и подготовке защиты до атак хакеров.
Предложенная система была гораздо более строгой, чем призывали некоторые союзники президента США, пишет WP.
«Ничто в этом разделе не должно толковаться как разрешение на введение обязательного государственного лицензирования, предварительного согласования или выдачи разрешений на разработку, публикацию, выпуск или распространение новых моделей, в том числе передовых», — говорится в документе.
Однако Сакс и руководители IT-компаний указали, что хоть система и является добровольной, она может привести к введению обязательного режима, в котором компании должны получать разрешение от правительства на запуск подобных систем.
В то же время некоторые члены администрации утверждают, что без процедуры проверки Китай сможет манипулировать моделями для атак на США.
Ранее Reuters сообщил, что Белый дом отложил запланированную на четверг церемонию подписания нового указа президента США Дональда Трампа о создании добровольной процедуры проверки моделей искусственного интеллекта (ИИ) перед их выпуском.
В феврале Президент США Дональд Трамп призвал все правительственные ведомства перестать использовать технологии Anthropic. По его словам, компания пыталась «давить» на Пентагон и заставляла его подчиняться не Конституции, а собственным условиям, ставя при этом под угрозу национальную безопасность государства.
