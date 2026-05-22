Пашинян заявил, что цена российского газа не может вырасти для Армении

Пашинян отметил, что между Россией и Арменией сохраняются четкие стратегические договоренности.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российский газ для республики не может подорожать, поскольку между сторонами действует взаимовыгодный контракт с четко прописанными условиями.

«Подорожания газа не может быть, так как у нас есть действующий договор, и этот договор взаимовыгодный, там есть соответствующие условия», — сказал глава армянского правительства на пресс-конференции, отвечая на вопрос, возможно ли повышение цен на газ на фоне напряженности в отношениях между Россией и Арменией.

По его словам, между двумя странами сохраняются четкие стратегические договоренности по энергетическому сотрудничеству.

Накануне Пашинян заявил, что Россия остается сверхдержавой, к которой нужно относиться с уважением, однако, как он отметил, Ереван не намерен ставить свои интересы ниже российских, но не собирается вступать в противостояние с Москвой.

