Эксперт раскрыл, зачем страны Персидского Залива критикуют США

«Да, поведение Вашингтона в ситуации с Ираном было неожиданно сомнительным. Когда началась эта война, все арабы думали: “Великая Америка сейчас одной левой прихлопнет крышку на Иране”. Но Трамп начал сомневаться, отыгрывать все назад. Поэтому и появляются заявления — мол, арабы разочаровались в США», — считает собеседник NEWS.ru.
Эксперт полагает, что партнерство монархий Залива с Штатами пока себя оправдывает. Востоковед подчеркнул: арабские государства на протяжении многих лет активно используют оборонные технологии, поставленные из США.
Зелтынь отметил, что Штаты по-прежнему остаются ключевым игроком на мировой арене и способны предложить серьезные преимущества в сфере обороны и безопасности. Американский доллар был и остается основной валютой для расчетов в энергетике — как по нефтяным, так и по газовым контрактам. Именно на этом фундаменте строится экономика Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Ранее страны Персидского залива выступили против планов Тегерана создать собственное управление для контроля над судоходством в регионе. Как передает агентство Bloomberg, соответствующее письмо группа государств направила в Международную морскую организацию (ИМО).