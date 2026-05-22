Эксперт раскрыл, зачем страны Персидского Залива критикуют США

Говорить о том, что страны Персидского залива разочаровались в способности США защитить их на фоне конфликта с Ираном, пока преждевременно. Такую точку зрения в разговоре с NEWS.ru высказал старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь. По его словам, критика в адрес Вашингтона — это инструмент давления на американского президента Дональда Трампа, чтобы подтолкнуть его к силовому решению «иранского вопроса».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Да, поведение Вашингтона в ситуации с Ираном было неожиданно сомнительным. Когда началась эта война, все арабы думали: “Великая Америка сейчас одной левой прихлопнет крышку на Иране”. Но Трамп начал сомневаться, отыгрывать все назад. Поэтому и появляются заявления — мол, арабы разочаровались в США», — считает собеседник NEWS.ru.

Эксперт полагает, что партнерство монархий Залива с Штатами пока себя оправдывает. Востоковед подчеркнул: арабские государства на протяжении многих лет активно используют оборонные технологии, поставленные из США.

Зелтынь отметил, что Штаты по-прежнему остаются ключевым игроком на мировой арене и способны предложить серьезные преимущества в сфере обороны и безопасности. Американский доллар был и остается основной валютой для расчетов в энергетике — как по нефтяным, так и по газовым контрактам. Именно на этом фундаменте строится экономика Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Ранее страны Персидского залива выступили против планов Тегерана создать собственное управление для контроля над судоходством в регионе. Как передает агентство Bloomberg, соответствующее письмо группа государств направила в Международную морскую организацию (ИМО).

