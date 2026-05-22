В Совбезе рассказали о роли «Африканского корпуса» в борьбе с повстанцами в Мали

Подразделения «Африканского корпуса» Минобороны России помогли властям Мали отбить массированную атаку боевиков и удержать позиции в столице страны Бамако и других городах. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов.

Как рассказал господин Венедиктов, российские вооруженные силы помогают странам Африки в подготовке военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, повышают боеспособность их армии. По словам замсекретаря Совбеза, успешное отражение атак подтверждает эффективность проводимой работы.

25 апреля боевики «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (связана с «Аль-Каидой», которая признана в РФ террористической и запрещена) вместе с бойцами повстанческой группировки туарегов FLA атаковали военные и правительственные объекты в Мали. При атаке погиб министр обороны страны Садио Камара. В МИД РФ сообщили, что среди военнослужащих «Африканского корпуса» есть погибшие после столкновения с повстанцами. 28 апреля Минобороны России подтвердило вывод контингента из города Кидаль на севере Мали, который был захвачен повстанцами.

