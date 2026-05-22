В Совбезе рассказали о роли «Африканского корпуса» в борьбе с повстанцами в Мали

25 апреля боевики «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (связана с «Аль-Каидой», которая признана в РФ террористической и запрещена) вместе с бойцами повстанческой группировки туарегов FLA атаковали военные и правительственные объекты в Мали. При атаке погиб министр обороны страны Садио Камара. В МИД РФ сообщили, что среди военнослужащих «Африканского корпуса» есть погибшие после столкновения с повстанцами. 28 апреля Минобороны России подтвердило вывод контингента из города Кидаль на севере Мали, который был захвачен повстанцами.