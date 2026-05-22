СМИ узнали, как Рютте планирует удержать США в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте намерен удержать США в составе альянса, пообещав увеличить закупки американского оружия и нарастить выпуск вооружений в Европе. Как сообщает Politico со ссылкой на источники в альянсе, в последние недели Рютте проводит кампанию, призывая членов НАТО резко увеличить военное производство и оборонные сделки.

Источник: Reuters

Отмечается, что это позволит не только устранить реальный дефицит в арсеналах стран альянса, но и «пошлет правильный сигнал» президенту США Дональду Трампу. Таким образом генсек рассчитывает обеспечить успешное проведение саммита НАТО, запланированного на июль в Анкаре.

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард, где в пятницу состоится встреча глав МИД НАТО, положительно оценила инициативы Рютте. «Мне кажется, это хорошо, что Рютте подчеркивает это в преддверии саммита в Анкаре, чтобы у нас были общие стандарты, лучшая операционная совместимость и чтобы мы могли производить больше и дешевле. Мы должны продолжать торговать [вооружениями] и совместно производить оружие, а у США здесь есть уникальные компетенции», — заявила Стенергард изданию.

Вместе с тем, как указывает Politico, планы по более активному участию НАТО в оборонных закупках могут противоречить разрабатываемой в Евросоюзе инициативе по стимулированию компаний европейского ВПК. Эксперт Герлинде Нигус отметила изданию, что акцент на производстве оружия «абсолютно оправдан для отвлечения внимания от расколов [в рамках НАТО] по другим вопросам».

Согласно данным источников издания, Рютте поручил европейским участникам НАТО подготовить к саммиту в Анкаре перечни всех производственных и закупочных планов в оборонной сфере. Один из собеседников предположил, что итоговая декларация саммита будет «напичкана сделками, которые НАТО еще официально не объявляла». При этом издание отмечает, что план Рютте может не дать ощутимых результатов. Помимо расхождений с инициативой ЕС, компании оборонной промышленности могут не отреагировать на декларации на уровне НАТО, так как для расширения производства многим производителям необходимы уже заключенные контракты, говорится в статье.

