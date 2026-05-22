В нефтяной провинции Альберта назначили референдум об отделении от Канады

Власти нефтяной провинции Канады Альберта проведут в октябре консультативный, то есть необязательный к исполнению, референдум о том, хотят ли ее жители оставаться в составе Канады, или им нужно инициировать процесс отделения. Об этом, как сообщает Reuters, заявила премьер-министр Даниэль Смит.
Как подчеркнула Смит, этот вопрос в бюллетене сам по себе не приведет к отделению, а лишь спросит у жителей, должно ли правительство Альберты начать юридический процесс, конституционно необходимый для проведения на более позднем этапе обязательного референдума о независимости.
Октябрьское голосование станет первым случаем в истории Канады, когда провинция за пределами Квебека выносит вопрос о возможном отделении на всенародное обсуждение.
Как передает CBC, голосование назначено на 19 октября. Смит подчеркнула, что сама выступает за сохранение Альберты в составе Канады и намерена голосовать против отделения.
Альберта расположена в западной части Канады и граничит на юге с американским штатом Монтана. В 1905 году она была включена в состав страны наравне с другими 12 территориями. Столица провинции — город Эдмонтон, а крупнейший город — Калгари. В Альберте проживают более 4 млн человек. Основу экономики составляют добыча нефти и газа, сельское хозяйство и туризм.
В декабре 2025 года избирательная комиссия Альберты одобрила петицию о проведении референдума по вопросу отделения провинции от Канады. Вскоре, в январе текущего года, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Альберта является «естественным партнером» для США. Он отметил, что провинция обладает «отличными ресурсами», а ее жители являются «очень независимыми людьми». «Я думаю, нам следует позволить им присоединиться к США», — сказал он.
При этом глава инициативной группы Alberta Prosperity Project («Проект процветания Альберты»), которая сформулировала вопрос для референдума, Митч Сильвестр заявлял, что сторонники отделения не стремятся к присоединению к США, а выступают за независимый суверенитет провинции.
