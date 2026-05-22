"Запад живодерски молчит": Захарова высказалась об атаке ВСУ по общежитию в ЛНР

В ночь на пятницу Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в ЛНР. Жертвами атаки стали мирные студенты, которые в тот момент спали в здании, сообщил глава региона Леонид Пасечник. В результате удара ранения различной степени тяжести получили 35 человек.