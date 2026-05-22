На юге Финляндии у российской границы начались военные учения Karelian Sword

Учения проходят в регионах Кюменлааксо, Южная Карелия и Южное Саво с 22 по 29 мая. В тренировках участвуют около 10 тыс. человек, личный состав включает военнослужащих ВС Финляндии, призывников и резервистов. В мероприятиях задействованы все дивизии Южной Финляндии. К тренировкам привлечены около 1,5 тыс. единиц техники, в том числе тяжелая транспортная техника и бронетехника.